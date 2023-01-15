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75 metre yükseklikten aşağı akan şelale dondu. Eksi 20 dereceden nasibini aldı

Kars’ta hava sıcaklığının eksi 19-20 dereceleri görmesiyle birlikte, 75 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi dondu. Donan şelale görüntüleri kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 10:12
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Kars’ın soğuğundan Susuz Şelalesi de nasibini aldı: Buz tuttu

75 metre yükseklikten aşağı akan şelale dondu. Eksi 20 dereceden nasibini aldı
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Kars’ın soğuğu şelale dondurdu. Soğukların etkili olduğu kentte 75 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu. Buz tutan şelale havadan görüntülendi.

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, soğuklardan nasibini aldı. Hava sıcaklığının eksi 19 derece olduğu Kars’ta aşırı soğuklar gürleyerek akan şelaleyi kısmen dondurdu.

ŞELALE DONDU

Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan şelalenin soğuklardan donduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Geceleri çok soğuk geçiyor, eksi 18-20 dereceyi soğuk ulaşıyor. Bundan Susuz Şelalesi de nasibini aldı. Arkamda görünen şelalede dondu” dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 19 DERECEYİ GÖRDÜ

Öte yandan, hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi gördüğü Kars’ta akarsular ve göllerde soğuktan dondu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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Teist
15.01.2023 10:54
Bunu kim yapıyor ne neden? yaklaşık 50 bin kişinin DAYANILMAZ ACILAR içinde öldüğü, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremini yapan kim? "O" mu? "O"kim? "O" oysa ona yakışıyor mu?  
 
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