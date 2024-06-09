Karşıya geçen köpeğe arkasına bakmadan çarpıp kaçtı

Kaynak: İHA
Karşıya geçen köpeğe arkasına bakmadan çarpıp kaçtı

Kocaeli Kartepe, İstasyon Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmekte olan bir köpeğe bilinçli bir şekilde çarptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin çarpmanın etkisiyle havaya savrulduğu ve olay yerinden kaçan sürücünün hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bu esnada, köpeğe çarpmaktan son anda kurtulan bir yaya ise yaşananlara tepki gösterdi. 41 ABL 981 plakalı aracın sürücüsünün bu davranışı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri tarafından kınandı.

Olaya tanık olan Turgut Uygun isimli esnaf, köpeğin zararsız ve uysal bir hayvan olduğunu, sürücünün bu tehlikeli hareketini anlamlandıramadığını ve kınadığını ifade etti. Mahalle sakinleri, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve hayvanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

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