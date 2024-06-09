Karşıya geçen köpeğe arkasına bakmadan çarpıp kaçtı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin çarpmanın etkisiyle havaya savrulduğu ve olay yerinden kaçan sürücünün hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bu esnada, köpeğe çarpmaktan son anda kurtulan bir yaya ise yaşananlara tepki gösterdi. 41 ABL 981 plakalı aracın sürücüsünün bu davranışı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri tarafından kınandı.

Olaya tanık olan Turgut Uygun isimli esnaf, köpeğin zararsız ve uysal bir hayvan olduğunu, sürücünün bu tehlikeli hareketini anlamlandıramadığını ve kınadığını ifade etti. Mahalle sakinleri, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve hayvanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.