Karşıyaka Atatürk formasını satışa sundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karşıyaka Atatürk formasını satışa sundu

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka Kulübü, Atatürk detaylı formaları satışa sundu.

Geçtiğimiz günlerde 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasını taraftarın beğenisine sunan İzmir’in köklü futbol kulüplerinden Karşıyaka, 2024-2025 sezonunda giyeceği dördüncü formayı da tanıttı. Ancak bu forma çok özel.

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına ithaf edilmiş ve üzerinde Atatürk’ün fotoğrafları bulunuyor. Siyah renklerden oluşan bu forma, kulübün lisanslı ürün sattığı mağazalarda satışa sunuldu.

Kulüp yetkilileri, “Bu formayla kazanılacak çok zaferler var! Atatürk’ün izinde tasarlanan özel formamız mağazalarımızda satışta.” şeklinde açıklama yaptılar.

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