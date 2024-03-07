Karşıyaka başaramadı kabus 12 maça çıktı

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Karşıyaka başaramadı kabus 12 maça çıktı
Pınar Karşıyaka, son deplasman galibiyetini 2021-22 sezonunda Polonya'da almıştı. O maçtan bu yana üst üste 12 mağlubiyet yaşadı.

Pınar Karşıyaka; Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda Yunanistan'da Peristeri'ye 76-73'lük skorla mağlup oldu.

Başantrenör Ufuk Sarıca, "Son saniyeye kadar kazanabileceğimiz bir maçtı, geri adım atmadık ama oyun aklımız ve kötü tercihler kazanmamıza engel oldu." dedi.

Pınar Karşıyaka, Avrupa’da son deplasman galibiyetini 2021-2022 sezonunda Polonya’da Stal Ostrow Wielkopolski’yi 86-69 mağlup ederek elde etmişti. Bu yenilgiyle birlikte dış sahada üst üste 12. mağlubiyetini yaşadı.

K Grubu’ndaki dördüncü maçlar sonrasında sadece bir galibiyetle, gruptan çıkma ihtimali düşük görünüyor.

Yeşil-kırmızılı takım, kalan iki maçında Lenovo Tenerife ve Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak. İzmir ekibi, bu iki maçı kazanmayı ve rakiplerinin kalan maçlarını kaybetmelerini umarak turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.

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