Karşıyaka deplasmanda fark attı

Kaynak: AA
Karşıyaka deplasmanda fark attı
Pınar Karşıyaka; Manisa Büyükşehir Beldiyespor'u deplasmanda 98-80 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yendi.

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15-10 önde geçti. Kalan dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibine baskı kuran Pınar Karşıyaka, McCollum ve Martin ile bulduğu sayılarla periyodu 26-24 önde bitirdi.

aa-20240504-34460547-34460543-manisa-buyuksehir-belediyespor-pinar-karsiyaka.jpg

İkinci çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'un etkili oyunuyla maçın 15. dakikasına 36-31 önde girerek farkı korudu. Üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, McCollum ve Hakan Sayılı'nın sayılarıyla farkı 10'a çıkararak soyunma odasına 50-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Martin ve Vitto Brown'un sayılarına Cruz ve Terry ile cevap verdi. Rakibi karşısında etkili olan Manisa Büyükşehir 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 54-59. Baskısını arttıran ev sahibi ekip Russell'ın sayılarıyla 60-59 öne geçti. Kalan süre üstünlüğü ele alan Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı ile 66-63 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip Martin ve Hakan Sayılı ile bulduğu sayılarla periyodu 71-67 önde tamamladı.

Final periyodunda son 5 dakikaya Jaylon Brown, McCollum ve Vitto Brown'un sayılarıyla 85-73 önde giren Pınar Karşıyaka, kalan bölümde farkı koruyarak müsabakada 98-80 galip ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 80 - Pınar Karşıyaka: 98

Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 13, Sinan Sağlam 7, Cruz 20, Luther 17, Ege Arar 6, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Anderson, Dorukhan Engindeniz, Terry 14, Barış Çağan Özkan 3
Pınar Karşıyaka: McCollum 30, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Martin 14, Vitto Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı 3, Deniz Kılıçlı 3, Kenan Sipahi, Demircan Demir 3
1. Periyot: 24-26
Devre: 40-50
3. Periyot: 67-71
Beş faulle çıkanlar: 36.10 Cruz (Manisa Büyükşehir Belediyespor), 37.13 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)

İlgili Haberler
Erden Timur Ali Koç'un hayret ettiren isteğini açıkladı
Acun Ilıcalı yıkıldı. En büyük hayali suya düştü
Adana Demirspor'u 2003'lü futbolcusu kurtardı. Mirza Şeker yazdı
Erol Bulut yerle bir oldu
Son Haberler
Maymunun insanı taklit etmesi güldürdü Video
Maymunun insanı taklit etmesi güldürdü
Ormana ulaşmaya çalışan geyiğe karda yol açtı Video
Ormana ulaşmaya çalışan geyiğe karda yol açtı
Seçimlerde usulsüzlük iddiası. '122 kişiye para aktarmışlar' Gündem
Seçimlerde usulsüzlük iddiası. '122 kişiye para aktarmışlar'
Erden Timur Ali Koç'un hayret ettiren isteğini açıkladı Spor
Erden Timur Ali Koç'un hayret ettiren isteğini açıkladı
Acun Ilıcalı yıkıldı. En büyük hayali suya düştü Spor
Acun Ilıcalı yıkıldı. En büyük hayali suya düştü
Küçük müzisyenin ilgi çeken bateri gösterisi Video
Küçük müzisyenin ilgi çeken bateri gösterisi
Adana Demirspor'u 2003'lü futbolcusu kurtardı. Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor'u 2003'lü futbolcusu kurtardı. Mirza Şeker yazdı