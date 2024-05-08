Kars’ta 50 bin boş makaron ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sarıkamış ilçesinde 2 ayrı operasyon düzenledi.
Kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 50 bin boş makaron ele geçirildi.
Makaronlar, muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.