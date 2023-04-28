Kars'ta arama kurtarma ekibine AKP seçim afişlerini astırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarının ve “Doğrusu AK Parti” yazısının yer aldığı billboard afişlerinin Kars Arama Kurtarma’ya bağlı ekibe astırılıdığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

Kars Şehir Stadyumu önünde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Kars Arama Kurtarma ekibinde çalışan iki personelin, kuruma ait bir aracın yanında, bir merdiven yardımıyla afişleri astığı görülüyor.

CHP'Lİ İSİMDEN SERT TEPKİ

CHP'nin Kars 1. Sıra milletvekili adayı İnan Akgün Alp, konuya ilişkin Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'a konuştu. Görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirten Alp, "Kamu kaynaklarının seçim arifesinde iktidar partisi lehine kullanılmasına artık Türkiye alıştı" dedi.

"OTORİTE BASKISI ALTINDA SEÇİM YÜRÜTÜYORUZ"

Alp, Kars’ta kamu otoritelerinin baskısı altında seçim çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Burada kamu imkanlarının, kamu kurumlarının sahada çalışmasından ziyade, artık afişlerinin pankartlarının dahi kamu işçilerine astırdıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bizi daha da çok kamçılıyor. Şu anda Kars’ta açık ara birinci partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu bütün baskılara rağmen seçip göndereceğiz. Biz kamu imkanlarını bu şekilde kullanan kurumların da takipçisiyiz."

"PARTİZANCA UYGULAMALARA MARUZ KALDIĞINIZIN FARKINDAYIM"

İnan Akgün Alp, kamu çalışanlarına bir çağrıda da bulundu. Alp, “Üzerinizdeki ağır baskının farkındayım. Partizanca uygulamalara maruz kaldığınızın farkındayım. Seçime çok az bir süremiz kaldı. Bütün vatansever evlatlarımızı bu baskıya direnmeye davet ediyorum. CHP iktidarında mutlak bir rahatlama olacak. Tüm çalışanlarımızın da halkımızın da üstündeki ağır baskılar kalkacaktır. Seçimde bu düzenin değişmesi için Kars halkından tekrar yoğun bir destek beklediğimi ifade ediyorum” dedi.