Kars’ta bayram şekerlerine yoğun ilgi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta bayram şekerlerine yoğun ilgi

Kars'ta Ramazan Bayramı 1 gün kala, çarşı ve pazarlarda hareketlilik arttı.

Şeker ve çikolata satışı yapan esnaf, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun. Renk renk ve çeşit çeşit bayram şekerleri tezgahlarda yerini alırken, özellikle şekerlemelere talep büyük.

Vatandaşlar, geleneksel bayram ziyaretleri için en güzel şekerleri seçmeye çalışırken, esnaf da artan taleple birlikte stoklarını yeniliyor.

Şekerleme satıcıları, "Bayram öncesi yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı. Vatandaşlarımız bayram için şeker, çikolata ve lokum alıyor. Özellikle çocukların sevdiği meyveli ve sütlü çikolatalar çok talep görüyor" diyerek yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Kars'ta bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, esnaf ve vatandaşlar bayramı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Kars’ta bayram şekerlerine yoğun ilgi

Kars’ta bayram şekerlerine yoğun ilgi

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