Kars'ta bulunan yaralı angut tedavi altına alındı

Kars'ta Asboğa Gölü çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan angut, tedavi altına alındı. Yaralı angutun tedavisinin ardından doğaya geri salınacağı öğrenildi.

KAYNAK: AA
Kars'ta bulunan yaralı angut tedavi altına alındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı bir angut bulundu. Uçamadığı belirlenen angut, bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Angut, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yaralı hayvanın bulunduğu bölgede doğal ortamına geri salınacağı bildirildi.

Angutu göl kenarında gezerken uçamaz durumda bulduklarını söyleyen Nurdan Aksu, "Hayatımda ilk defa yaralı bir kuşla karşılaştım ve çok duygulandım. Canım yanıyormuş gibi onun canının yandığını hissettim. Yaralı hayvanı ekiplere teslim ettik." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı Magazin
Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Ekonomi
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Beşiktaş ve Tirana yöneticileri dostluk yemeğinde Spor
Beşiktaş ve Tirana yöneticileri dostluk yemeğinde
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap Siyaset
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap
İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı Güncel
İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Türk mitolojisinde kutsal geyik Güncel
Türk mitolojisinde kutsal geyik
Fenerbahçe'den SPK'ya transfer şikayeti Spor
Fenerbahçe'den SPK'ya transfer şikayeti