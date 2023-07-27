Kars'ta bulunan yaralı angut tedavi altına alındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı bir angut bulundu. Uçamadığı belirlenen angut, bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Angut, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yaralı hayvanın bulunduğu bölgede doğal ortamına geri salınacağı bildirildi.

Angutu göl kenarında gezerken uçamaz durumda bulduklarını söyleyen Nurdan Aksu, "Hayatımda ilk defa yaralı bir kuşla karşılaştım ve çok duygulandım. Canım yanıyormuş gibi onun canının yandığını hissettim. Yaralı hayvanı ekiplere teslim ettik." diye konuştu.