Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı

Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ile 2 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı

Sukapı Mahallesi'ndeki eski süt fabrikası lojmanlarında, Afganistan uyrukluların kaldığı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ikinci katındaki evlerinde mahsur kalan anne Razıye Heydarı ile çocukları Sajjad Heydarı (8) ve Soubhan Heydarı (4) itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa süreden söndürerek soğutma çalışması başlattı.

Dumandan etkilenen bir köpeğe de itfaiye ekipleri su verdi.

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