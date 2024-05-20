Kars’ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kars’ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kars’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından silah tüccarlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kars merkezli Akyaka ve Selim ilçelerinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı.

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Yapılan operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucu 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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