Kars'ta sahte içki ağı çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Kars’ta sahte içki ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda kent genelinde eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlen baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Kişilere ait yapılan aramalarda 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Sarıkamış ile Selim ilçelerinde bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol, 28 şişe aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

