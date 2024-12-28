Kars'ta sahte içki operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: AA
Kars'ta sahte içki operasyonu: 3 tutuklama

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya yapılan operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İmalathanelerde yapılan aramada, 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol ve 72 şişe içerisinde aroma kiti ile 2 huni ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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