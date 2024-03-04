Kars’ta silah tüccarları kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Kars’ta silah tüccarları kıskıvrak yakalandı
Kars’ta polis ekipleri tarafından silah tüccarların yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahıs yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 5 ruhsatsız tabanca,1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı ve 2 icra yayı ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili olarak 70 yaşındaki O.K. ve 32 yaşındaki E.C.B. isimli şahıslar yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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