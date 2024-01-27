Kars’ta yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Kars’ta yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı
Kars genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda köy ile merkezin bağlantısının kesildi.

Merkeze bağlı 13, Akyaka’da 6, Arpaçay’da 19, Digor’da 9, Kağızman’da 40, Sarıkamış’ta 17, Selim’de 6 ve Susuz’da 10 olmak üzere toplam 120 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 7 ilçe ve merkezde aynı anda çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaların yüksek kesimlerde etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksadığı bilgisi alınırken, kentte aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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