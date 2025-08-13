Kartal kanadı için Premier Lig semalarında: İki yıldıza teklif!

Transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Premier Lig’den iki yıldız ismi listesine aldı.

HUDSON-ODOI HAMLESİ

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre siyah-beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen Callum Hudson-Odoi’yi bu transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirledi. Oyuncu cephesiyle ilk temasların gerçekleştiği, İngiliz ekibinin de satışa sıcak bakabileceği kaydedildi. Ancak Hudson-Odoi’nin Premier Lig’de kalma isteğinin ağır bastığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ SANCHO İÇİN NABIZ YOKLADI

Alman gazeteci Patrick Berger ise Beşiktaş’ın, Manchester United’dan Jadon Sancho için de nabız yokladığını aktardı. Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, şu an için Süper Lig’e gelmeye sıcak bakmadı ve teklifi reddetti. Sancho için Juventus’un ilgisi sürerken, Borussia Dortmund ile görüşmelerin ise son dönemde yavaşladığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimi, kanat transferinde önemli bir ismi kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.