Kartal sahili işgal ettiler. Park yeri bulamayan vatandaşlar isyan etti

İstanbul Kartal sahilde karavan otoparkına aylık 1152 TL ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, Kartal sahipleri mesken tuttu. Para ödememek için Kartal sahile karavanlarını fark eden karavan sahipleri, hem sahillerde gezen vatandaşlara, hem de araçlarını sahil kenarına park etmek isteyen sürücülere zor anlar yaşatıyor.

11 ay önce gündeme gelen bu işgal şimdilerde 2 katı artmış durumda. Karavancılar, Kartal sahilde bulunan alanda ücretsiz konaklayarak, diğer sürücülerin park etmelerine müsaade etmiyor.

Konaklamaların günden güne artmasıyla, park alanında araçları için boş yer bulamayan sürücüler duruma tepki gösterdi.

"KARAVANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Sahilde karavanlardan dolayı aracını park edemeyen sürücü Abdullah Tokgöz, karavanlarını sahile park eden karavancıların para ödememek için bunu yaptığını, bu sahilin Adalar'a baktığını, bu sahile sadece kahve içmek için gelip gidenler olduğunu veya arkadaşlarıyla oturmak için gelip gidildiğini belirtti. Tokgöz, karavanını sahile park edenlere tepki gösterdi.

Tokgöz, “Diğer aracını park etmek isteyenler ise hiçbir faaliyette bulunamıyor. Hiçbir yetkili de buna müdahale etmiyor. On iki ay boyunca bu karavanlar burada. Şikayetçiyiz ve bunun yasası neyse uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

"BURASI ÜCRETSİZ OLDUĞU İÇİN BURADA DURUYORLAR"

Metin Kaya ise Karavancıların sayılarının son zamanlarda arttığını, önceden bu kadar olmadıklarını, İleride karavan parkı olduğunu ama orası ücretli diye oraya götürmediklerini, sahil ücretsiz olduğu için burada duruyorlar ifadelerini kullandı.

"ENGELLİYİM, GELİP KİTAP OKUMAK İSTİYORUM AMA HAFTA SONLARI YER OLMUYOR"

Engelli olduğunu belirten Kazım Gençbay ise, "Bir engelli olarak bu durumdan son derece şikayetçiyim. Karavanlar gelip burayı park alanına çevirdiği zaman burasının bir değeri kalmıyor. Buna neden müsaade ediyorlar? Zaten engelliyim, buraya gelip kitap okumak istiyorum ama haftasonları yer olmuyor maalesef, yapamıyorum" ifadelerini kullandı.