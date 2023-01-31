Anne ile 2 çocuğu evde ölü bulundu

İHA'nın haberine göre, olay, Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. İddiaya yakınları Melek Dönmez’e (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu.

Polis, çilingir yardımıyla Dönmez’in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek Dönmez, kızları Havvanur Ergay (11) ve Belinay Ergay’ın cansız bedenlerini buldu. Anne ve kızlarının cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Anne ve kızlarının ölümünde doğalgaz zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan çevrede doğal gaz sızıntısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı.

Mahallelilerden Mesut Çelik, “Sabah geldiğimizde burada polisler vardı. Merak ettik acaba ne oldu diye. Sonradan duyduk, anne ve iki kız gazdan zehirlendi diye. Zaten polisler geldikten sonra ortaya çıktı. Biz de üzüldük tabii annesini tanıyorduk, görüyorduk. En son kızını elinde poşet iki tane ekmek aldığını gördüm, evine gidiyordu. Sonra bugün de bu olayı görünce bayağı bir üzüldük" dedi.

"2 tane kızı vardı" diyen Çelik "Duyduğumuz kadarıyla galiba ocakta çaydanlığı unutmuşlar. Tabii onun büyük bir ihtimalle gaz sızıntısı ocağı söndürmüş. Geç saatte olduğuna göre kimse fark etmedi. Sabah eski eşi gelmişti, buradaydı. Tabii baya üzüldük. Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük çünkü biliyorduk, görüyorduk kendilerini komşumuzdu. Eşim ve annem tanıyordu. Annem duyunca evde ağlamaya başladı” diye konuştu.