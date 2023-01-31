31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Anne ile 2 çocuğu evde ölü bulundu

Kartal’da kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bir kadının yaşadığı eve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde 40 yaşındaki kadın ile iki çocuğunun cansız bedenini buldu. Polis doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:03
Takip Et

Kartal'da anne ile 2 çocuğu evde ölü bulundu

Anne ile 2 çocuğu evde ölü bulundu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. İddiaya yakınları Melek Dönmez’e (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. 

Polis, çilingir yardımıyla Dönmez’in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek Dönmez, kızları Havvanur Ergay (11) ve Belinay Ergay’ın cansız bedenlerini buldu. Anne ve kızlarının cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. 

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Anne ve kızlarının ölümünde doğalgaz zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan çevrede doğal gaz sızıntısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı.

Mahallelilerden Mesut Çelik, “Sabah geldiğimizde burada polisler vardı. Merak ettik acaba ne oldu diye. Sonradan duyduk, anne ve iki kız gazdan zehirlendi diye. Zaten polisler geldikten sonra ortaya çıktı. Biz de üzüldük tabii annesini tanıyorduk, görüyorduk. En son kızını elinde poşet iki tane ekmek aldığını gördüm, evine gidiyordu. Sonra bugün de bu olayı görünce bayağı bir üzüldük" dedi.

"2 tane kızı vardı" diyen Çelik "Duyduğumuz kadarıyla galiba ocakta çaydanlığı unutmuşlar. Tabii onun büyük bir ihtimalle gaz sızıntısı ocağı söndürmüş. Geç saatte olduğuna göre kimse fark etmedi. Sabah eski eşi gelmişti, buradaydı. Tabii baya üzüldük. Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük çünkü biliyorduk, görüyorduk kendilerini komşumuzdu. Eşim ve annem tanıyordu. Annem duyunca evde ağlamaya başladı” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Trenci
31.01.2023 17:32
Allah rahmet eylesin, çok yazık.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
2
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
3
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
4
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
5
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
6
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
﻿Halatlı hırsızlar
﻿Halatlı hırsızlar
﻿Halatlı hırsızlar
﻿Arabalar karda kayboldu
﻿Arabalar karda kayboldu
﻿Arabalar karda kayboldu
﻿'Kedi düşmanı' gözaltına alındı
﻿'Kedi düşmanı' gözaltına alındı
﻿'Kedi düşmanı' gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.