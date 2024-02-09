Kartal'da bir kişi annesini rehin aldı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya buraya gelecek

Kartal’da bulunan Atalar Mahallesi Önder Sokak’ta meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iletilen bir şahıs, gece saatlerinde mahalleyi ayağa kaldırdı. Metin Karakulak isimli şahıs, sinir krizi geçirerek annesini ve erkek kardeşini rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucunda, Karakulak evi yakma tehdidinde bulundu ve küfürler yağdırdı.

Karakulak’ın o anlarda, "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye haykırması dikkat çekti. Polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda şahıs, ikna edildi ve polis aracına bindirilerek götürüldü.