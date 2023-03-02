Kartal’da korkutan olay. Asfalt bir anda oynamaya başladı. İnsanlar kaçıştı. Bakın sebep neymiş

Kartal'ın Esentepe Mahallesi'nin Çanakkale Caddesi'nde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı su borusu patladı.

Patlama sonrası tazyikli su nedeniyle cadde göle döndü. Tonlarca su diğer cadde ve sokakları bastığı görülürken o sırada bölgede bulunan vatandaşların paçalarına kadar ıslandığı kameraya yansıdı.

Akşam üzeri Kartal'da su borusu patladı. Yollar göle dönerken vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.

Kartal'ın Esentepe Mahallesi'nin Çanakkale Caddesi'nde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı su borusu patladı.

Patlama sonrası tazyikli su nedeniyle cadde göle döndü. Tonlarca su diğer cadde ve sokakları bastığı görülürken o sırada bölgede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.