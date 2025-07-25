Kartalın elektrik tellerine çarpması felakete yol açtı

Kaynak: İHA

Bafra’da kartalın yüksek gerilim hattına çarpmasıyla yangın çıktı. Yangın bir anda rüzgarın etkisi ile yayıldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın faciası önlendi

Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Mahallesi'nde, elektrik tellerine çarpan bir kartalın alev alarak yere düşmesi sonucu çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Boğazkaya mevkisine kadar ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Derbent Tepesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattına çarpan kartalın tutuşarak yere düşmesiyle başlayan yangın, kuru otların yanmasıyla büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Boğazkaya bölgesine kadar ulaştı.

Yangını fark eden vatandaşların hızlı ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Derbent Köyü Muhtarı Ahmet Yıldırım, "Yüksek gerilim hattına çarpan kartal yangına sebep oldu. Yangın erken fark edilip haber verildiği için büyük bir facianın önüne geçildi. Yardıma koşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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