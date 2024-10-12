Kartından 750 lira kesileceğini duyan vatandaş çözümü hemen buldu

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katkı payı, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden alınacak. Her bir kart başına yıllık 750 lira belirlendi.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi, savunma sanayii projelerinin sürdürülebilirliğini ve finansal gücünü artırmayı amaçlıyor.

YENİ YILDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren, belirlenen limitin üzerindeki kredi kartı sahipleri, yıllık 750 TL'lik katkı payını ödemekle yükümlü olacaklar.

100 BİN LİRALIK KREDİ KARTI LİMİTİ 99 BİN LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

100 bin lira limitli kredi kartlarından 750 lira kesileceğini duyan vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetleriyle irtibata geçerek yahut mobil uygulamalardan limitlerini 99 bin liraya düşürdü.

“VERGİMATİK MEHMET ŞİMŞEK DÜŞÜNMÜŞ TAŞINMIŞ…”

Kredi kartı düzenlemesine hem kamuoyundan hem de muhalefetten büyük tepki var. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, “F-35 savaş uçakları için 1.4 milyar dolar ödedik ama ne parayı ne de uçakları alamıyoruz. Vergimatik Mehmet Şimşek düşünmüş taşınmış, savunma sanayii için bu parayı bulmuş! Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan 62 milyon kredi kartı sahibinden 47 milyar TL vergi toplayacak! Yani tam 1.4 milyar dolar! Bir kişinin yaptığının bedelini yine bir millet ödeyecek! 22 yıldır olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN CEBİNDEN ELİNİ ÇEK MEHMET ŞİMŞEK”

“Kredi Kartı için yapılacak bu uygulamayı kabul etmiyoruz” diyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Mehmet Şimşek vatandaşın kredi kartından elini çek. Bir kuruş aldırtmam sana… Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.