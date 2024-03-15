Kartlı işlemlerde yeni rekor

Kaynak: Bloomberght
Kartlı işlemlerde yeni rekor
Banka kartı ve kredi kartı işlem adetleri 8 Mart haftasında, 324 milyonu aşarak tarihi zirvesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 8 Mart haftasında banka ve kredi kartı işlem adedi 324 milyonu aştı.
Son rekor yılbaşından önce geleneksel olarak alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasında kaydedilmişti.
Yayımlanan bu veriler kapsamında en yoğun işlem 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri segmentinde gerçekleşti.
Harcama tutarlarında da yüksek seviyede olduğu görüldü. TCMB verilerine göre 8 Mart'ta banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL olarak kaydedildi. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekoru görmüştü.

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