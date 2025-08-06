Kartpostallık Şişkin Ay manzarası

Güneşin batışını takiben belirginleşen Ay, ilerleyen zamanlarda karanlık atmosferle birleşerek daha parıltılı bir görünüme büründü.

Büyüleyici manzara, özellikle tabiat ve astronomi meraklılarının dikkatini çekerken, çevredeki fotoğraf sanatçıları da bu nadide anı görüntülemeyi ihmal etmedi. Şişkin Ay’ın yarattığı etkileyici hava, Ahlat’ın doğal çekiciliğiyle kaynaşınca ortaya büyüleyici kareler çıktı

Ahlat’ın Van Gölü sahili ve yüksek noktaları, bu gökyüzü şölenini seyretmek isteyen ziyaretçiler ve fotoğrafçılar için sanki açık havalı rasathane oldu.

Diğer yandan uzmanlar, Ay’ın 9 Ağustos hafta sonu günü dolunay fazına geçeceğini açıkladı. Gözlem koşullarının elverişli olması durumunda Ahlat öncelikli olmak üzere Bitlis çapında gökyüzü meraklıları bir kez daha unutulmaz bir dolunay görsel şöleni izleme fırsatı bulabilecek.