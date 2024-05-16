Kaş Adliyesi’nde ‘makam tuvaleti’ kavgası: Başsavcı polis zoruyla avukatı çıkardı

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Antalya’nın Kaş ilçesinde Avukat Hakan Tüzen, baro odasından aldığı anahtar ile adliyedeki tuvalete doğru yürümeye başladı.

Elindeki anahtarla kapıyı açmak üzereyken gelen Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, "Beyefendi burası personel tuvaleti. Aşağıda tuvalet var" diyerek, Tüzen’den tuvaletten çıkmasını istedi.

"Ben de avukatım. Kaş avukatıyım" karşılığını verse de Başsavcı, “Burası personel tuvaleti. Kullanamazsın” ifadeleriyle, Tüzen’den dışarı çıkmasını talep etti.

“BU TUVALETİ KULLANMANA İZİN VERMİYORUM”

Giderek büyüyen krizde, "Ben başsavcıyım. Bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum" diyen Feyzoğlu’na, Tüzen “Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var" cevabını verdi.

Olayın tanıklarının da imzasıyla birlikte Avukat Tüzen tarafından yaşananlara ilişkin tutanak tutuldu.

“BAŞSAVCI OLARAK SENİNLE UĞRAŞACAĞIM”

Tutanağa yansıyan konuşmaya göre Başsavcı Feyzoğlu, ismini aldığı avukata, “Ben başsavcı olarak uğraşacağım seninle. Göreceksin. Çık dışarıya burayı kullanamazsın" diye seslendi.

Tüzen ise Feyzoğlu’na, “Ne yapmak istiyorsan yap” şeklinde cevap verdi.

AVUKATI, TUVALETTEN ÇIKARIN TALİMATI

Bu sırada Başsavcı Feyzoğlu yanına polisi olan S ile adliye polisi G.Ç.’yi çağırdı.

Feyzoğlu, avukat Tüzen’i tuvaletten çıkarılması için polislere talimat verdi.

Polislerden G.Ç. tuvaletin önünde beklerken, koruma polisi S, ‘çıkmayacağını’ söyleyen Tüzen’i zorla tuvaletten çıkardı.