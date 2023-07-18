Kasa hırsızları 3 ildeki operasyonla yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iş yerinden içinde 80 bin TL ile 600 bin TL değerinde çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasayı çalan 4 şüpheli, polisin 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kasa hırsızları 3 ildeki operasyonla yakalandı

Gebze’de 19 Nisan gecesi kapısını kırdıkları iş yerine giren hırsızlar, içerisinde 80 bin TL ile 600 bin TL değerinde çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasayı alıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin V.T., İ.A. H.A. ve M.G. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, dün İstanbul, Bursa ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.T., İ.A. ve M.G. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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