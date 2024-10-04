Kasabada katliam! Silahlı çete saldırdı: En az 20 ölü

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Artibonite bölgesine bağlı Pont-Sondé kasabasına silahlı Gran Grif adlı çete tarafından baskın düzenlendi.

Ne olduğunu anlamayan köy halkı baskında büyük kayıp verdi. Söz konusu baskında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 sivilin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı olayda kasabadakiler baskın nedeniyle evlerini terk etti.

Haiti hükümeti tarafından yapılan açıklamada, silahlı çete baskını "katliam" olarak tanımlanırken ülkenin en şiddetli çetelerinden biri olarak kabul edilen Gran Grif çetesinin üyeleri 2023 yılının Ocak ayında Port-Sondé yakınlarındaki karakola baskın düzenlemek ve 6 polisi öldürmekle suçlanmıştı.

100 üyesi bulunduğu ifade edilen çete ayrıca 700 bin kişiye hizmet veren bir hastanenin kapatılmasına neden olmakla suçlanıyor.