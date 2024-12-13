Kasacılar' suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

Kaynak: DHA
Kasacılar' suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

MUĞLA’da 3 ayrı maden ocağından 52 milyon TL ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili olarak ‘Kasacılar’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçluların tespiti ve yakalanması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonucu, hırsızlıkların "Kasacılar" organize suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

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Jandarma ekipleri, 10 Aralık’ta Muğla, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 164 mermi, 9 fişek, çeşitli aletler (pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap vb.), 12 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 300 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu, Aziz Gül, Ruşen Taş, Saim Taş, Ahmet Karaaslan, Zana Taş, Cansu Demirel ve Ahmet Taş tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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