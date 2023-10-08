Kasap dükkanında kumar! Yakalandılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği kasap dükkanında kumar oynayan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası uygulanırken, masada bulunan 26 bin 850 lira nakit paraya el konuldu.

KAYNAK: İHA
Kasap dükkanında kumar! Yakalandılar

Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi Gökbel Yaylası'nda bulunan bir kasap dükkanında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı 15. Önleyici Asayiş Timi ve 7-8. JASAT ekipleri harekete geçti.

D.A., H.T., A.U. ve Z.T. isimli şahısların yasa dışı kumar oynadıklarını tespit eden ekipler, kumar masasında 26 bin 850 lira nakit para, 52 adet iskambil kağıdı ve 10 adet okey taşı ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları ile D.A. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan işlem yapılarak, şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen D.A., H.T., A.U. ve Z.T. isimli şahıslar hakkında ise 5326 S.K.'nin 34'ncü maddesi gereği her birine ayrı ayrı olmak üzere toplamda 16 bin 220 lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı Gündem
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı Spor
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti Sağlık
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın Gündem
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın
Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor Magazin
Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü Gündem
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti. Spor
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti.