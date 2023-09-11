Kasap gelin pasta yerine et kesti. Düğün fotoğrafı çekiminde son nokta.

Adıyamanlı gelin kasap dükkanında beyaz gelinliğiyle kancaya asılan koyunu keserek poz verdi. Bıçağı tutuşu ve kesişiyle adeta “bu benim işim” diyen genç kız gerçekte de kasapta çalışıyordu.

Kasap gelin pasta yerine et kesti. Düğün fotoğrafı çekiminde son nokta.

Adıyaman'ın merkezinde, dikkat çeken bir düğün anı yaşandı. Kasap dükkanında çalışan bir gelin, düğün fotoğraf çekimlerinde et keserek farklı bir anı oluşturdu.

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Olağandışı tercihi ile ilgili konuşan 'bayankasap55' kullanıcı isimli gelin sosyal medyadan gelen "O kokunun gelinliğe sinmesi peki " sorusuna "Önemli olan emek kokması et değil bu sayede para kazanıyoruz emekçiyiz biz" dedi.

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Sosyal medyada hızla yayılan bu sıradışı görüntüler, tartışmalara neden oldu. Kimileri bu ilginç tercihi överken, bazıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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