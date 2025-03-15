Kasımpaşa, Alanyaspor'u puansız gönderiyor

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

30. dakikada Gökhan Gül’ün pasında topla buluşan Fall’ın rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un solundan ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Espinoza’nın sağ taraftan ortasında ceza sahasında Da Costa ile hava topu mücadelesine giren Fatih Aksoy, topa elle müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Hajradinovic’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ alt köşeden filelerle buluştu. 2-0

38. dakikada Vilhena’nın ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top sağ üst köşeden ağlara gitti. 2-1

45+1. dakikada Espinoza’nın pasında topla buluşan Da Costa’nın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

78. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda top sol direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Hajradinovic’in sol taraftan pasında kale önünde Can Keleş'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti.

81. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, pozisyon öncesi elle oynama sebebiyle golü iptal etti.