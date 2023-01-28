Paşa'ya Başakşehir'den transfer

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Başakşehir'den transfer yaptı.
Mavı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı yarım sezonluğuna renklerine bağladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; ''Mounir Chouiar Kasımpaşamızda!
Son olarak M. Başakşehir’de forma giyen yeni transferimiz Mounir Chouiar, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki Fransız kanat, Başakşehir ile çıktığı 30 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.
Mounir Chouiar, bir dönem Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.
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