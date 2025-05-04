Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a karşı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA 3 PUAN VAR

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.



Ligde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.



Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.