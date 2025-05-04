Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a karşı

Kaynak: AA
Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a karşı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa yarın (pazartesi) sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

.jpg

KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA 3 PUAN VAR
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Son Haberler
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler