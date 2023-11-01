Kasımpaşa maçı hakkında Galatasaray'dan bilet açıklaması

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasarayımız, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta 3 Kasım Cuma günü saat 20.00’de oynanacak olan maçta yer almak isteyen gazi ve engelli taraftarlarımızın aşağıda yer alan formu doldurması gerekmektedir.

Not: İsmi çıkan gazi ve engelli taraftarlarımız için passolig kartı gerekmektedir. Kazananlar maç günü Aslanlı Yol Engelli Gişesi'nden 10.00-18.00 saatleri arasında tanımlamalarını yaptırabilirler. Adı listede çıkan taraftarlarımız gişede gazi ve engelli kartlarını göstermeleri gerekmektedir. Birden fazla kez ya da farklı TCK no’larla başvuruda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.



