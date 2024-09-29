Kasımpaşa maçı sonrası Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa maçı sonrası Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Galatasaray dün karşılaştığı Kasımpaşa karşısında 3-0'lık üstünlüğünü maç sonuna taşıyamazken maçın 3-3 bitmesi taraftarların tepkisine yol açtı. Özellikle de sosyal medyada eleştirilen Muslera'dan 'veda' anlamı taşıyan bir mesaj geldi.

Süper Lig'deki 7. Hafta maçlarında Kasımpaşa karşında 3-0 önde mücadele ederken maç sonunda durumun 3-3 olması sonrasında Galatasaray taraftarı Muslera’ya yüklendi.

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera sosyal medya hesabı üzerindendikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, maç sonucunun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulunmuştu.

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Sessizliğini koruyan Muslera bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlara tepki verdi.

Paylaşımında Muslera kum saati fotoğrafı paylaşarak ‘az kaldı’ yazdı. Muslera’nın paylaşımı sonrası veda sinyali verdiği iddia edildi. Taraftarlar Muslera’nın takımı bırakacağı yönünde mesaj verdiğini düşünürken herhangi bir açıklama ise yapılmadı

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