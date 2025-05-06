Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor'dan olay paylaşım!

Süper Lig'de 34. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 sona ererken, bordo-mavili ekibin 90. dakikada Banza ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Çok tartışılan pozisyonun ardından Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR'DAN KASIMPAŞA MAÇI SONRASI İSYAN!

Trabzonspor, maçın ardından iptal edilen golle ilgili ofsayt pozisyonunu 'Yazıklar olsun!' başlığıyla paylaştı.

İşte o paylaşım;