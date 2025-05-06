Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor'dan olay paylaşım!

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Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor'dan olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Puanların paylaşıldığı mücadelenin ardından bordo-mavili ekip, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de 34. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 sona ererken, bordo-mavili ekibin 90. dakikada Banza ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Çok tartışılan pozisyonun ardından Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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TRABZONSPOR'DAN KASIMPAŞA MAÇI SONRASI İSYAN!

Trabzonspor, maçın ardından iptal edilen golle ilgili ofsayt pozisyonunu 'Yazıklar olsun!' başlığıyla paylaştı.

İşte o paylaşım;

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