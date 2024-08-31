Kasımpaşa Rize'de ilki başardı

Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip gelen ekip, konuk takım Kasımpaşa oldu. Maçın sonucu 1-0’lık skorla Kasımpaşa lehine sonuçlandı.

Kasımpaşa’nın galibiyet golü, 6. dakikada Mortadha Ben Ouanes tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Sami Uğurlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig’deki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5’e yükseltti.

İlhan Palut’un yönetimindeki Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa’ya da yenilerek 4 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Çaykur Rizespor, Galatasaray’a konuk olacakken, Kasımpaşa ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

