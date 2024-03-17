Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu isyan etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Uğurlu şunları söyledi:

"Yediğimiz gollere bakarsak Mertens’in golü harikaydı. Diğerleri bireysel hata. Biz gol pozisyonuna girmeyi seviyoruz. Çok pozisyonumuz var. 3 gol atıp, Galatasaray’ı yenememek üzücü. Oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Kasımpaşa’nın yüksek tempolu bir oyunu var. Son zamanlarda yüksek tempolu, şiddetli koşan, 25 kilometre hızla üstlerde olan bir takım. Bizim oyunumuz hakemlerin çok fazla kaldırabileceği bir oyun değil. Geçiş oyunu olduğu zaman hakemlerin kafasının karıştığını düşünüyorum. Hakemler biraz daha oyun dursun, kontrolü kaybetmeyelim istiyor. Ancak biz oyunu sevmiyoruz, o oyunu kimse sevmiyor. Ondan sonra maçı 5 dakika izleyip, kanalı değiştiriyorlar. Biz herkesin izleyeceği, keyif alacağı bir oyun oynayalım istiyoruz. Ben oyuncularıma; kendinizi yere atmayın, devam edebileceğiniz kadar devam edin diyorum. Türkiye’de kendini yere atan ödüllendiriliyor.

Biz hangi büyük maça gitsek, iyi mücadele etsek bu oynadığımız takımları rahatsız ediyor. Galatasaray ile oynuyorsun Fenerbahçe için oynuyor diyorlar. Fenerbahçe ile oynuyorsun Galatasaray için oynuyor diyorlar. Biz öyle insanlar değiliz. Ancak buradan tepki görmek ilginç. İyi oynadığın zaman suçlanmak bir Türkiye’de olur herhalde. Herkesin hedefi var. Herkese karşı iyi oynamaya çalışıyoruz. Galip gelsek 4’üncü sıraya çıkıyorduk. Zaten onu düşünerek çıktık maça. Beşiktaş ile 3 puan var. Bunun mücadelesine vermeye devam edeceğiz. İyi oynadıktan sonra ciddi şekilde keyif alıyoruz. Rakiplerin bize saygı göstermesi gurur duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Kötü oynadığımız periyotlar olsa da özellikle son haftalarda rakiplerimizin bizden çekinmesi güzel.

Aytaç Kara'nın mili takıma çağrılmaması hocanın kendi kararı. Öncesinde buna saygı duymak gerekiyor. Benim bireysel fikrim, bu performansla almamak biraz düşündürücü. Genç oyuncu milli takıma kazandıralım gibi bir düşünce daha cazip gelebiliyor olabilir. Milli takıma en formda, en iyi oyuncuların alınması gerekiyor. Bir 8 numara olarak bu sayılara ulaşıp, her maç 90 dakika sahada kalan bir isim. Montella’ya saygı duyuyorum ama şaşırmadım dersem yalan olur."