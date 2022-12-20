Selçuk İnan'ı ilk maçında yıktılar

Teknik direktörlük hayatına Kasımpaşa'nın başına geçerek başlayan Selçuk İnan, ilk maçında yenilgiyle tanıştı.
Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına hızlı giren Ümraniyespor, 59. dakikada penaltıdan Mrsic'in golüyle öne geçti. 86. dakikada Metehan durumu 2-0 yaptı.
88. dakikada Yunus Mallı farkı bire indirdi.
Son dakikalarda Kasımpaşa yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
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