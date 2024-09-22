Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında sessiz düello

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuç ile birlikte Antalyaspor 8 puanla 9. Kasımpaşa ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.