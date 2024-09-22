Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında sessiz düello

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında sessiz düello

Kasımpaşa ve Antalyaspor arasındaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuç ile birlikte Antalyaspor 8 puanla 9. Kasımpaşa ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.

Son Haberler
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde usulsüzlük tespit edildi. Sayıştay raporu açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde usulsüzlük tespit edildi. Sayıştay raporu açıklandı
Erzurum’da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Dışişleri Bakanlığından İran'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından İran'a taziye mesajı
Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında sessiz düello
Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında sessiz düello
Kayalıklardan düşen şahsı kurtarmak için seferber oldular
Kayalıklardan düşen şahsı kurtarmak için seferber oldular