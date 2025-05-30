Kasımpaşa'da paşa Göztepe

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

İki takımın da iddiasının bulunmadığı maçta Göztepe, 33. dakikada kazandığı penaltıyı Ahmet Ildız’ın vuruşuyla gole çevirdi ve maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa 47’de Ben Ouanes’in attığı golle ile skoru 1-1’e getirdi. 90+2’de Victor Hugo ile golü bulan Göztepe, 2-1 öne geçerek sezonun son maçını galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla Göztepe 50 puanla sezonu 8. sırada tamamladı. 47 puanda kalan Kasımpaşa’nın ligi kaçıncı sırada bitireceği ise kalan maçların tamamlanmasıyla belli olacak.