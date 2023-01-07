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Selçuk İnan isyan etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a yenildikleri maçtan sonra hakem Zorbay Küçük'ü eleştirdi

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:32
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Kasımpaşa'dan hakem Zorbay Küçük'e tepki

Selçuk İnan isyan etti
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Selçuk İnan, şöyle konuştu:

"Maç düşündüğümüz gibi başladı. Beşiktaş'ın baskıyla başlayacağını biliyorduk. Kaptığımız toplarla fazla oyuncuyla pas yaparak pozisyona gireceğimizi de biliyorduk. Nitekim tam bunlar gerçekleşmeye başlamıştı ki Hadergjonaj'ı kaybettik, sakatlandı. Pozisyonlar yakaladık değerlendiremedik. Değerlendiremediğiniz zaman maalesef böyle sonuç sizi üzebiliyor. Takım çok iyi koştu çok iyi mücadele etti ama ne yazık ki skor olarak karşılığını alamadık. O yüzden üzgünüm biraz.

Biz de yıllarca futbol oynadık. Bu bir kural hatası değil ama net bir hakem hatası. Buna eminim çünkü sakat oyuncu dışarıdayken oyunu başlatması beklenmez hakemlerden. Bu hakemlere gösterilir, öğretilir diye biliyorum. Bu çok önemli bir hakem hatası. 

Maalesef hakemlerimiz o kadar büyük bir baskı altında ki her hafta her maçtan sonra dört büyüklerin baskısı hakemleri değişik şekilde etkileyebiliyor. Eski futbolcu, yeni bir teknik direktör olarak bunu çok net gözlemleyebiliyorum. Evet hakemler de hata yapabilir. Ama hakemler o kadar büyük baskı altında ki; bu onlara daha fazla hata yapma imkanı sağlıyor. Onlar da biraz daha dikkat etmeli. Bizler de futbol kamuoyu olarak şapkamızı önümüze koymak lazım. Sonuçta canı yanan yine bizler oluyoruz. Bugün böyle bir olay yaşadık, üzgünüm."

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