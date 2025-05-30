Kasımpaşa'dan Premier Lig'e giden genç yıldıza veda: 'Bu semtin çocuğu...'

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Kasımpaşa'dan Premier Lig'e giden genç yıldıza veda: 'Bu semtin çocuğu...'

Premier Lig'e transfer olan 19 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan için veda paylaşımı yapan Kasımpaşa, taraftarları bu akşam oynanacak son lig maçına çağırdı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olan 19 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan için veda paylaşımı yaptı.

Ligin son haftasında bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek İstanbul ekibi, paylaşımda "Bu semtin çocuğu... Yasin Özcan son kez bizimle sahada. Cuma günü, onun veda maçı. Semtte doğdu, Avrupa'ya uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan Yasin Özcan, 7+1 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz kulübünün yolunu tutacak.

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