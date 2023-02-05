Süper Lig'den inanılmaz pozisyon. Kasımpaşalı futbolcu bomboş kaleye golü atamadı

Kasımpaşa Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaştı.

Dakikalar 35. dakikayı gösterdiğinde ise inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

Kasımpaşa atağında Hatayspor kalecisinden sıyrılan Mamadou Fall bomboş pozisyonda topu auta gönderdi.

Bu görüntüyle tarihe geçen Fall pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Kasımpaşalı futbolcunun pozisyonu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İŞTE O POZİSYON:

(Görüntüler yayıncı kurulyş bein Sports'tan alınmıştır)