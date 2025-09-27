Kasımpaşalı Güllü’ye son veda! Kızı tabutun başında fenalık geçirdi

Gül Tut, önceki akşam Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının ani ölümü sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Yalova'daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçı son yolculuğuna uğurlanırken cenazede kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi.

"ANNEM GİTTİ" SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Ünlü ismin oğlu ve kızı gözyaşlarına hakim olamayarak ayakta durmakta zorlandı. Tuyan'ın babasına sarılıp 'annem gitti' diye haykırması yürekleri dağladı.

OĞLU TABUTA SARILIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin ölüm haberini yayınladığı videoyla duyuran oğlu Tuğberk Yavuz ise cenazede, annesinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Güllü'nün cenazesine; Kobra Murat, Cansever, Yener Çevik ve Killa Hakan gibi ünlü isimler katıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.