Kasımpaşalılar Galatasaraylılar gibi Icardi şarkısı çaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşalılar Galatasaraylılar gibi Icardi şarkısı çaldı

Süper Lig'de dün oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi statta Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligi 6. sırada tamamlarken, Kasımpaşa 5. sırad bitirdi.

Kasımpaşa'nın gollerini Nuno Da Costa ve Yasin Özcan attı.

Beşiktaş'ın tek golü Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Karşılaşma öncesi yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

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ICARDI'NİN MÜZİĞİ ÇALINDI
Kasımpaşa tarafından, iki takımın ısındığı sırada statta Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.

Beşiktaş taraftarı yaşanan olaya tepki gösterdi.

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