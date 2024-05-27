Kasımpaşalılar Galatasaraylılar gibi Icardi şarkısı çaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligi 6. sırada tamamlarken, Kasımpaşa 5. sırad bitirdi.

Kasımpaşa'nın gollerini Nuno Da Costa ve Yasin Özcan attı.

Beşiktaş'ın tek golü Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Karşılaşma öncesi yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

ICARDI'NİN MÜZİĞİ ÇALINDI

Kasımpaşa tarafından, iki takımın ısındığı sırada statta Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.

Beşiktaş taraftarı yaşanan olaya tepki gösterdi.