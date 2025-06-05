Kasımpaş'da 3 imza birden!

Kaynak: DHA
Kasımpaş'da 3 imza birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iç transfer kapsamında 3 oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir." denildi.

Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.

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