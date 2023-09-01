Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı

İHA'nın haberine göre, ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası hayatı felç etti. Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki araç, kasırganın şiddetiyle takla attı.

Araç daha sonra başka bir araca çarptı. O anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us web sitesine göre kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. Böylece eyalete federal düzeyde yardımın önü açıldı.