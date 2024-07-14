Kasisi görmeyenler araçlarıyla metrelerce uçtu! Gençler çekirdek kola alıp izledi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan park nedeniyle araçların yavaşlaması için belediye cadde üzerine kasis yaptı.

Yapılan kasisin farkına varmayan sürücüler, süratle geçtiği kasisten metrelerce havalanırken, mahallenin gençleri ise park çevresinde oturup sürücülerin zor anlarını çekirdek kola yaparak izledi.

Bazı gençler sürücüleri uyarsa da durumu yanlış anlayan sürücüler daha çok gaza yüklendi ve sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansırken, belediye ekiplerinin kısa süre sonra boyadığı yol, sürücülerin dikkatini çekti.

"BİZE BURADA KEYİFLİ ANLAR YAŞATTILAR"

Kasis boyanana kadar gece boyunca sürücüleri uyaran gençler, “Burada dün sabah kasis yapmışlar. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Sürücüler de kasisi görmeyince kasisten uçtu. Biz de çekirdek kola eşliğinde izlemeye başladık. Araçlarda hasar meydana geldi. İzlerken eğlendik ama sürücüleri uyarmak için bağırarak uyarıda bulunduk. Fakat bu kez de bizi yanlış anlayanlar oldu. Daha çok hızlanıp kasise girenler oldu. Bize burada keyifli anlar yaşattılar. Daha sonra muhtarımız buraya geldi. Yetkililere haber verdi. Yetkililer bu sabah burayı boyayıp tabela astılar” dedi.