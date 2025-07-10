Kasklı çete yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Kaynak: DHA
Kasklı çete yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Adana’da kask takıp sopa ile döven 3 kişi güvenlik kamerasına yakalandılar. Daha öncede aynı yöntemle adam döven 3 kişi bu sefer kendilerini kurtarmadı. Dayak yiyenlerin şikayetçi olması üzerine 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Haziran'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İsa E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

Tanınmamak için kask takan İsa E., tartıştığı iki genci sopayla darbetti. O anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da İsa E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette gençleri dövmediğini, görüntülerdeki kişinin başkası olduğunu öne süren İsa E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

İlk olaydan kısa bir süre sonra İsa E. ile birlikte hareket eden Halil K. ve İbrahim A.'nın, aynı mahallede yaşayan A.B.'yi de sopayla darbettikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, dün saklandıkları evde gözaltına alındı. Emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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